Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Sözleri) Söylenen...
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IHAAW191628-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI NNNN.
IHAAW191628-SIY/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: " (Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:22 Kaynak: İHA
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