Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Sözleri) Söylenen...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Sözleri) Söylenen...

1 saat önce

IHAAW191628-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW191628-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: " (Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri) Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunun mizahla izah edilebilecek bir tarafı söz konusu değil." 24.12.2018 19: 16: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:22 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın Mahkeme Öncesi Fotoğrafı Çok Konuşuldu Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Şeyma Subaşı, Amuda Kalkarak Bikiniyle Poz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:50:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Sözleri) Söylenen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]