Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz"...
49 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi. - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk cevabı HÜDA PAR'dan HDP önünde eylem yapan annelere destek: Yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz CHP, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı raporlaştırdı: 22 karanlık noktanın altı çizildi