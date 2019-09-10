Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz"...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz"...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz" dedi. - ANKARA

İbrahim Kalın, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
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