Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun Gizli Bir PKK Sempatizanlığı mı Var?"
5 dakika önce
IHAAW185116-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var?" 24.12.2018 18: 51: 16 TSI NNNN.
IHAAW185116-SIY/24-12-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var?" 24.12.2018 18: 51: 16 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: İHA
ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı