Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun Gizli Bir PKK Sempatizanlığı mı Var?"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun Gizli Bir PKK Sempatizanlığı mı Var?"

5 dakika önce

IHAAW185116-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var?" 24.12.2018 18: 51: 16 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW185116-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var?" 24.12.2018 18: 51: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, PKK, İbrahim Kalın, Politika
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