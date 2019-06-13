Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin...
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: "(S-400 mektubu) Müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilerin nezaketine de aykırı. Eş zamanlı olarak sızdırılmış olması ciddiyetsizliktir." - ANKARA
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