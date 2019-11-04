Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor." - ANKARA

İbrahim Kalın, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:24 Kaynak: İHA
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