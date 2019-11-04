Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde olmalıyız."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde olmalıyız." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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