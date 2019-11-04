Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde olmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde olmalıyız." - ANKARA
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