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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek."
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek." - ANKARA
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