Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek."

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek." - ANKARA

İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:38 Kaynak: İHA
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