Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve Onun Suriye Kolu Pyd/ypg ile Eş...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Trump
'a, "Kürtleri, PKK
ve onun Suriye
kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 Kaynak: AA
AK Parti 17 İlde Adaylarını Açıkladı
ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
2 Yıl Sonra Kar Gören Iğdırlılar Göbek Attı
SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 Desteği