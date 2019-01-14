Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve Onun Suriye Kolu Pyd/ypg ile Eş...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve Onun Suriye Kolu Pyd/ypg ile Eş...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Donald Trump, İbrahim Kalın, Güncel
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