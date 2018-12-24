Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye, Terörle Mücadelesini En Kararlı Şekilde...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürücektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürücektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil."

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