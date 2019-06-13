Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir politika izliyoruz."
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir politika izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
: "Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir politika izliyoruz." - ANKARA
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