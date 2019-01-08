Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton Görüşmesi Başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton Görüşmesi Başladı.

1 saat önce

IHAAW093605-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton Görüşmesi Başladı., System.String[]
IHAAW093605-SIY/08-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton görüşmesi başladı. 08.01.2019 09: 36: 05 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

John Bolton, İbrahim Kalın, Politika
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