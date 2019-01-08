Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton Görüşmesi Başladı.
1 saat önce
IHAAW093605-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve John Bolton görüşmesi başladı.
IHAAW093605-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve John Bolton
görüşmesi başladı. 08.01.2019 09: 36: 05 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi
CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var
Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti