Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğini, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandığını açıkladı.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2021 Yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığını belirten Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.

Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, hayatlarının yeni dönemlerinin, aileleri ile sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.