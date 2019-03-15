Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne Yapılan Irkçı...

IHAAW090239-SIY/15-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi.

IHAAW090239-SIY/15-03-2019



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." 15.03.2019 09: 02: 39 TSI

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