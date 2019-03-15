Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne Yapılan Irkçı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne Yapılan Irkçı...

46 dakika önce

IHAAW090239-SIY/15-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
IHAAW090239-SIY/15-03-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." 15.03.2019 09: 02: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne Yapılan Irkçı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]