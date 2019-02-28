Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Şubat Tarihin Çöplüğüne Atıldı
13 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat, milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat, milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat, milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:16 Kaynak: DHA
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