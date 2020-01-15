Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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