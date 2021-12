Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kalın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" isimli fotoğraflarını seçen Kalın, spor kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasından dolayı Anadolu Ajansı'nı tebrik eden Kalın, Ajans fotoğrafçılarının her yıl standardı yükselterek çalışmalarını daha da güzelleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir tarafında bu kadar geniş bir ağla, bu kadar iyi yetişmiş elemanlarla dünyadaki anları yakalayan fotoğrafçı arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Burada hem Türkiye'yi dünyaya anlatan hem dünyayı Türkiye'ye getiren bir fotoğrafik hikaye var aslında. İç içe geçmiş hikayeler var. Bunu da Anadolu Ajansı fotoğrafçısı olan arkadaşların yakalayıp böyle platformlarda paylaşması, son derece kıymetli. Çünkü bunlar aynı zamanda, zamana düşülen birer not.

Rahmetli Ara Güler öyle derdi, 'Ben tarihi kayda düşüren bir tarihçiyim aslında' derdi. Elinde kamerayla yazan, hikaye anlatan bir ustaydı. Aslında fotoğrafın böyle bir tarafı var. Bunların her biri tarihe düşülmüş bir an, bir not, bir kayıt ve bunun böyle çok yüksek standartlarla, fotoğrafın bütün unsurlarını dikkate alarak yapılmış olması da ülkemiz adına ayrıca gurur verici. Ben, bütün fotoğrafçı arkadaşları, Anadolu Ajansı'nı, yönetimini, hepinizi tebrik ediyorum."