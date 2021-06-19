Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü

19.06.2021 14:47

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Björn Seibert, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele aldı.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda, pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi.

Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinilen görüşmede, göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda da mutabık kalındı.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı 15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler 15:46 Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı 15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal 15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim 15:00 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı 14:37 Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz         
16:03
Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı         
15:46
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı         
15:29
İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı         
15:22
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
Karayılan'ın etrafındakilere Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu         
14:45
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler         
14:28
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:09:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement