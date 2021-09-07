Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede, Kalın ile Varhelyi, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi, göç konusunda iş birliği, insani yardımlar, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, vize serbestisi, Kıbrıs ve Afganistan konuları ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine işaret edilen görüşmede, pozitif gündemin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, göç mutabakatının güncellenmesi ve vize serbestisi konularında somut adımların atılması beklentisi dile getirildi.

Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin, pozitif gündeme katkı sağlayacağına işaret edilen görüşmede, göç konusunda, AB'nin ortak sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve Türkiye'nin yükünün azaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en adil çözüm olduğunun belirtildiği görüşmede, AB'nin bu konuda adil, rasyonel ve tarafsız bir tutum sergilemesinin çözüme katkı sunacağı ifade edildi.

Görüşmede, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin devam etmesi ve oluşabilecek yeni göç dalgasının önlenmesi için Türkiye ile AB'nin yakın iş birliğini sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.