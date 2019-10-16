Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD heyetini kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD heyetini kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD heyetini kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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