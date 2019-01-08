Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Abd Heyetiyle Görüşme) Sayın Trump'ın Çekilme Kararından...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD heyetiyle görüşme) Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (ABD
heyetiyle görüşme) Sayın Trump
'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: AA
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