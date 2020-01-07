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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD- İran gerilimi) Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz."
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