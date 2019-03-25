Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Abd'nin Golan Tepeleri Kararı ve İsrail'in Gazze'yi Bombalaması,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Abd'nin Golan Tepeleri Kararı ve İsrail'in Gazze'yi Bombalaması,...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin tezahürüdür.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin tezahürüdür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Gazze, Golan Tepeleri, İsrail, Güncel
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