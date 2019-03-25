Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Abd'nin Golan Tepeleri Kararı ve İsrail'in Gazze'yi Bombalaması,...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin tezahürüdür.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " ABD
'nin Golan Tepeleri
kararı ve İsrail
'in Gazze
'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin tezahürüdür."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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