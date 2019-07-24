Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin gelişi Toplantıdan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi Jeffrey'nin gelişi
Toplantıdan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde bir araya geldi.
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