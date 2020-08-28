Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Jeffrey'i kabul ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Jeffrey'i kabul ediyor

- James Jeffrey görüşmeye yürüyerek geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Görüşmenin gerçekleştiği Mabeyn Köşkü'ne yakın bir otelde konaklayan Jeffrey, görüşmeye yürüyerek geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul ediyor. Görüşmenin gerçekleşeceği Mabeyn Köşkü'ne yakın bir otelde konaklayan James Jeffrey ve beraberindeki heyet, görüşmeye yürüyerek geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.