Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, iki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanısıra, PKK/ YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım tarihinde Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)