Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, iki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanısıra, PKK/ YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım tarihinde Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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