Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, korona virüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verilmesi ve Hafter'in hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda da mutabık kalındı. Görüşmede ayrıca bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

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