Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimden yana olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanarak, Akdeniz'in bir barış denizi olması için her türlü çabayı göstereceğimiz dile getirildi. - ANKARA
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