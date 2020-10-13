Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi desteklemekle birlikte kalıcı çözümün ancak Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı. Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği belirtildi" denildi.

'DOĞU AKDENİZ KONFERANSI'NA VURGU YAPILDI'Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin, Türkiye 'nin müzakere beklentisinin dile getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iyi niyetli ve diyalog temelli yaklaşımı sayesinde gerilimin azaldığı ve oluşan müzakere zeminini destekleyici adımların atılması beklentisi dile getirildi. Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi yinelendi. Libya'da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyet ifade edilirken Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildi. Görüşmede ayrıca Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı."