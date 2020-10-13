Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

13.10.2020 20:10
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi desteklemekle birlikte kalıcı çözümün ancak Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı. Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği belirtildi" denildi.

'DOĞU AKDENİZ KONFERANSI'NA VURGU YAPILDI'Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin, Türkiye'nin müzakere beklentisinin dile getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iyi niyetli ve diyalog temelli yaklaşımı sayesinde gerilimin azaldığı ve oluşan müzakere zeminini destekleyici adımların atılması beklentisi dile getirildi. Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi yinelendi. Libya'da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyet ifade edilirken Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildi. Görüşmede ayrıca Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı."


Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Son Dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı Son Dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı         
19:59
İş insanı, gayrimenkul yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortağına pusu kurdurtmuş İş insanı, gayrimenkul yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortağına pusu kurdurtmuş         
19:25
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti         
19:13
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim         
17:00
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık         
08:51
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 20:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei