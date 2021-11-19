Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre: Kalın ve Sullivan arasında gerc¸ekles¸en go¨ru¨s¸mede ikili siyasi ve ekonomik, ilis¸kiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı. Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabagˆ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus- Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.Cumhurbas¸kanı Erdogˆan ve ABD Bas¸kanı Biden arasında Roma'daki G20 Zirvesi'nde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

Haber: ANKARA,