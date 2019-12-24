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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle 'Hizaya getirme' çabası içinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle 'Hizaya getirme' çabası içinde olmasınlar.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle 'Hizaya getirme' çabası içinde olmasınlar. Bu tür tehditlerle korkutamayacaklarını bilmeleri lazım" - ANKARA
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