Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Amerikalılar ile Görüşmemizde Bir Tampon Bölge, Bir Harita, Sınır...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Amerikalılar ile görüşmemizde bir tampon bölge, bir harita, sınır hattı konuları gündeme gelmedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Amerikalılar ile görüşmemizde bir tampon bölge, bir harita, sınır hattı konuları gündeme gelmedi."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:44 Kaynak: AA
İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu
İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik
Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu