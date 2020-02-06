Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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