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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur."
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