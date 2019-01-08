Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Asıl Önemli Olan Buradan Çekilirken Geride Neyin Nasıl...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Asıl Önemli Olan Buradan Çekilirken Geride Neyin Nasıl...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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