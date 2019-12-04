Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada, "Birlik ve dayanışma, NATO'nun iki temel direğidir. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Türkiye, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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