Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Karşıtı Çatışmacı Zihniyetin Yeni Bir Tezahürüdür"
31 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri
'ni İsrail
toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze
'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından bir açıklama yaptı. Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:11 Kaynak: İHA
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