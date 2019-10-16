Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz