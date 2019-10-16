Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir."
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