Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir."

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]