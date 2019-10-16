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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir."

Kalın: "Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?"

Kalın: "(Suriye) Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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