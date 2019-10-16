Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar "Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]