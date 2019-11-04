Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz."
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