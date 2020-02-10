Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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