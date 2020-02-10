Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.
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