Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

Rusya, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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