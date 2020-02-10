Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rus heyetiyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rus heyetiyle görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rus heyetiyle görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetin, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rus heyetiyle görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetin, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Kalın başkanlığındaki heyetin, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile yaptığı görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.

İdlib'deki uluslarası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan Türkiye'nin gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırının en sert şekilde kınandığı görüşmede, saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği bildirildi.

Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğuna, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiğine ve bundan sonra da edileceğine dikkat çekilen görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.

Görüşmede, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiğine işaret edildi.

Anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajının da verildiği görüşmede, Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu hatırlatıldı.

Görüşmede, ayrıca siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri almaya kararlı olduğu kaydedilerek, Soçi mutabakatının uygulanmasının gerekliliği ve Türk askerlerine yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:48 Kaynak: AA
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