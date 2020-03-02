Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın BBC'ye konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın BBC'ye konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın BBC'ye konuştu Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu." yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın BBC'ye konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu." yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3,7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var." ifadesini kullandı.

Türkiye, Avrupa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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