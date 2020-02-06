Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur

Masum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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