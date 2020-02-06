Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur
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