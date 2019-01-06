Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir Terör Örgütünün Kürtleri Temsil Ettiğini İleri Sürmek, Her...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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