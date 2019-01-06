Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir Terör Örgütünün Kürtleri Temsil Ettiğini İleri Sürmek, Her...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir Terör Örgütünün Kürtleri Temsil Ettiğini İleri Sürmek, Her...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:33 Kaynak: AA

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