Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz Herkesle Koordinasyon Yaparız Ama Kimseden İzin Almayız."
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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