Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize Göre Esed Rejimi, Meşruiyetini Yitirmiş ve Geleceği...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu
Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu
Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı