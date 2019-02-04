Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize Göre Esed Rejimi, Meşruiyetini Yitirmiş ve Geleceği...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir."

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