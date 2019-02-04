Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize Göre Esed Rejimi, Meşruiyetini Yitirmiş ve Geleceği...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize Göre Esed Rejimi, Meşruiyetini Yitirmiş ve Geleceği...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bize göre Esed rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Politika
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