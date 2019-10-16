Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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