Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

09.05.2022 16:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye'den temsilcilerin yer alması beklenen "Ukrayna İnsani Temas Grubu"nun kurulması planına ilişkin detaylar da değerlendirildi. Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Mariupol'de gerçekleşen tahliyelerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ukrayna'da mevcut insani krizin sonlandırılması için ateşkes sağlanmasının ve müzakere sürecinde ilerleme katedilmesinin elzem olduğu ifade edildi. Türkiye'nin İnsani Temas Grubu'nun tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

Türkiye ve BM'nin insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.

(Hülya Keklik - İHA)

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile görüştü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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